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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили

03.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили

На «Оскар» допущены фильмы, не выходившие в прокат. Самая известная кинопремия теперь в онлайне. Такое случилось впервые.

Американская киноакадемия долго думала, прежде чем решиться на столь революционный шаг. Ещё бы! Получить «Оскар» сможет фильм, который никто не видел. Ну, или почти. До этого прокат в кинотеатрах был обязательным условием. Из-за пандемии голливудские кинотеатры закрыты, и теперь достаточно размещения на стриминговых сервисах или видео по запросу. Понятно, это вовсе не значит, что любой фильм, показанный онлайн, может рассчитывать на статуэтку. Академикам всё же ленту нужно показать – разместить на специальном ресурсе в течение двух месяцев с момента премьеры. Интересное кино получается!

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На «Оскар» допущены фильмы, не выходившие в прокат. Самая известная кинопремия теперь в онлайне. Такое случилось впервые. Американская киноакадемия долго думала,...
 
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