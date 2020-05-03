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Телеведущая Нина Кононюк - новый пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест"

03.05.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Телеведущая Нина Кононюк с 1 мая 2020 г. вступила в должность пресс-секретаря ФК "Динамо-Брест".

Телеведущая Нина Кононюк - новый пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест"

Сергей Воробьев, генеральный директор ФК "Динамо-Брест":

"В современных условиях, когда внимание почти всего мира приковано к белорусскому чемпионату по футболу, мы нуждаемся в профессиональных сотрудниках, способных вывести наш Клуб на новый качественный уровень. Не забываем, что текущий год еврокубковый, поэтому при выборе кандидата на должность пресс-секретаря мы учитывали, что Нина Кононюк проживала, обучалась и работала в Великобритании, Германии и Китае. У нее хороший английский язык. Кроме того - богатый журналистский опыт, что позволит Клубу выстраивать профессиональные отношения с представителями белорусских и европейских СМИ".

Нина Кононюк в 2012 г. окончила факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности "Современные иностранные языки".

В 2007-2009 гг. обучалась в Великобритании в Bournemouth Academy (Cambridge Advanced Certificate language course).

В 2010-2012 гг. являлась специалистом отдела гастрольной и культурно-презентационной деятельности в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

В 2012-2013 гг. проживала в Германии, работала переводчиком.

С 2014 г. работает журналистом в отделе зарубежной информации Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании (телеканал Беларусь 1). Автор и ведущая рубрик в информационно-аналитической программе "Вокруг Планеты".

В 2018 г. стажировалась в Китае. (Семинар для сотрудников руководящего состава радио и телевидения евразийских стран).

В марте 2020 г. вошла в структуру ФК "Динамо-Брест". Знакомилась с жизнью Клуба. Координировала работу пресс-службы и отдела по связям с общественностью.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Телеведущая Нина Кононюк с 1 мая 2020 г. вступила в должность пресс-секретаря ФК "Динамо-Брест". Сергей Воробьев, генеральный директор ФК "Динамо-Брест": "В...
 
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