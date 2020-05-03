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Почему мир на карантине играет в Animal Crossing
Источник материала: Tut.by
В конце марта компания Nintendo выпустила пятую часть серии (не считая мобильной версии) Animal Crossing — New Horizons. Это игра, где пользователю нужно жить на острове в окружении зверюшек. У нее и раньше были поклонники, но только на карантине игра приобрела широкую известность — в нее
В чем суть игры Animal Crossing
Издание The Verge
Сюжет новой серии довольно прост: вы — персонаж, который выглядит как человечек, — отправляетесь на необитаемый остров и создаете там сообщество с нуля. Остальные персонажи, которые не являются непосредственно игроками, — милые пухлые животные.
На острове не так много объектов. Сначала вы получаете небольшую желтую палатку, как и другие игроки. Поначалу доступ к большим участкам острова закрыт — путь перегораживают реки или скалы. Цель игры — превратить отведенный вам кусочек пустоши во что-то интересное.
Игроку открыта свобода действий. Можно менять одежду и прическу персонажей. Можно строить и обустраивать свой дом, делать мебель, заниматься садоводством, ловить рыбу и насекомых, собирать дрова и минералы и общаться с другими соседями. А еще придется произвести выплаты по кредиту — банковскими делами на острове занимается енотовидная собака Том Нук (любопытно, что это тануки, который в японском фольклоре считается оборотнем). Первым делом он выставит вам счет за переезд, потом за дом, потом за новые комнаты — и так, пока долг не станет просто астрономическим. К счастью, в этом мире нет коллекторов или принудительного выселения, так что можно спокойно выполнять мелкие задания и накапливать средства для расплаты.
Некоторые считают Тома Нука олицетворением капитализма: на Vice даже
Но создатели игры с этим не согласны — они
«Фишкой» игры является то, что вещи нужно не покупать, а делать самому и к тому же регулярно заменять. Так что когда игрок ходит по своему домику, он может чувствовать удовлетворение, смотря на мебель, сделанную его руками.
Хотя игра движется медленно (на постройку дома уходят день или два в реальном мире), автор The Verge
Еще одна опция игры — возможность проявить свое творческое начало. Не только построить собственный сад, нарисовать себе костюм или же скопировать обложку музыкального альбома и превратить ее в постер над кроватью, но и создать что-то в нашем мире. Например, уже есть инстаграм-профиль
А художница Шин Ен Кор
Почему эта игра отражает японский уклад жизни
Гейм-дизайнер и исследовательница игр Наоми Кларк
Во-вторых, в японских деревнях XVIII века было такое понятие, как «коллективный долг», — жители покупали у торговца нужные им инструменты, а затем специальный человек делил долг на всех селян (как и условный Том Нук). В итоге все работали вместе для одной цели.
Почему эта игра стала популярной именно во время карантина
По
Кроме того, красивая картинка помогает передохнуть людям на самоизоляции — они просто гуляют по открытым пространствам и наслаждаются видом. Игра не требует постоянного присутствия — ей можно уделять по 20 минут в день, то есть это хороший способ взять передышку.
Еще одна неочевидная опция — люди используют Animal Crossing, чтобы встретиться с другими людьми в виртуальной реальности. По сути, это веселый эквивалент Zoom или Skype. Как правило, игрок живет на острове в одиночку, но если оформить онлайн-подписку, то можно ходить в гости к друзьям (наверное, так и поступил Элайджа Вуд).
Так, в игре назначают свидания или деловые встречи, или
А также дни рождения, когда гости дарят имениннику виртуальные подарки…
…и даже свадьбы. Так, одна пара была вынуждена отменить свою свадебную церемонию из-за пандемии и
Романа Рамзан (Romana Ramzan), которая преподает в Каледонском университете Глазго,
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Как обычная игра превратилась в место для встреч с друзьями, арт-пространство и метод терапии во время самоизоляции.
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