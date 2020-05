Почему мир на карантине играет в Animal Crossing

Источник материала: Tut.by

В конце марта компания Nintendo выпустила пятую часть серии (не считая мобильной версии) Animal Crossing — New Horizons. Это игра, где пользователю нужно жить на острове в окружении зверюшек. У нее и раньше были поклонники, но только на карантине игра приобрела широкую известность — в нее играет даже голливудский актер Элайджа Вуд, а в Японии, США и странах Европы стали активно раскупать консоль Nintendo Switch. Рассказываем, почему мир на карантине играет в антропоморфных зверей.

Издание The Verge назвало эту видеоигру «эквивалентом расслабляющего отдыха». Это симулятор реальной жизни, где действия проходят в режиме реального времени. То есть, если, например, на выращивание дерева отводятся сутки, придется ждать 24 часа и в реальном мире (или же смошенничать и перевести время на консоли).

Сюжет новой серии довольно прост: вы — персонаж, который выглядит как человечек, — отправляетесь на необитаемый остров и создаете там сообщество с нуля. Остальные персонажи, которые не являются непосредственно игроками, — милые пухлые животные.

На острове не так много объектов. Сначала вы получаете небольшую желтую палатку, как и другие игроки. Поначалу доступ к большим участкам острова закрыт — путь перегораживают реки или скалы. Цель игры — превратить отведенный вам кусочек пустоши во что-то интересное.

Игроку открыта свобода действий. Можно менять одежду и прическу персонажей. Можно строить и обустраивать свой дом, делать мебель, заниматься садоводством, ловить рыбу и насекомых, собирать дрова и минералы и общаться с другими соседями. А еще придется произвести выплаты по кредиту — банковскими делами на острове занимается енотовидная собака Том Нук (любопытно, что это тануки, который в японском фольклоре считается оборотнем). Первым делом он выставит вам счет за переезд, потом за дом, потом за новые комнаты — и так, пока долг не станет просто астрономическим. К счастью, в этом мире нет коллекторов или принудительного выселения, так что можно спокойно выполнять мелкие задания и накапливать средства для расплаты.

Некоторые считают Тома Нука олицетворением капитализма: на Vice даже подсчитали , что этот зверек продает все с наценкой в 300%.

Но создатели игры с этим не согласны — они говорят , что тануки «очень заботливый, действительно отличный парень», который просто ответственно относится к деньгам.

«Фишкой» игры является то, что вещи нужно не покупать, а делать самому и к тому же регулярно заменять. Так что когда игрок ходит по своему домику, он может чувствовать удовлетворение, смотря на мебель, сделанную его руками.

Хотя игра движется медленно (на постройку дома уходят день или два в реальном мире), автор The Verge говорит , что после двух недель непрерывной игры на его острове появились большой музей с окаменелостями и рыбой, магазин одежды, большое служебное здание, универсальный магазин, три новых жителя (каждый со своим домом) и палатка для гостей. Есть даже фруктовый сад.

Еще одна опция игры — возможность проявить свое творческое начало. Не только построить собственный сад, нарисовать себе костюм или же скопировать обложку музыкального альбома и превратить ее в постер над кроватью, но и создать что-то в нашем мире. Например, уже есть инстаграм-профиль Animal Crossing Fashion Archive , где фешен-фотограф Кара Чан выкладывает фотографии нарядов, которые она и ее друзья создали для своих персонажей. Позже Чанг стала организовывать в игре съемки с копиями известных нарядов для разных изданий — это помогло ей во времена, когда настоящие фешен-съемки отменились из-за карантина.

А художница Шин Ен Кор устраивает в игре художественные акции. Например, она повторила перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника»: ее персонаж просто сидел за столом, а другие игроки прилетали к ней на остров, садились рядом и разными способами взаимодействовали с ней.

Гейм-дизайнер и исследовательница игр Наоми Кларк считает , что эта игра — очень японская по духу. Во-первых, первая игра серии вышла в 2001 году, когда большая часть японцев жили в городах и не могли позволить себе собственный дом. Тогда активно рекламировали деревни для внутреннего туризма, где можно было спокойно отдохнуть, насладиться природой и пообщаться с соседями — прямо как в игре.

Во-вторых, в японских деревнях XVIII века было такое понятие, как «коллективный долг», — жители покупали у торговца нужные им инструменты, а затем специальный человек делил долг на всех селян (как и условный Том Нук). В итоге все работали вместе для одной цели.

По мнению автора The Verge, эта игра дает много свободы — и много контроля над действиями игрока. Если удочка сломается, можно сделать другую или купить новую; если мало денег, то можно отправиться на рыбалку, чтобы заработать баллы за улов, или же на другой остров, чтобы собрать редкие фрукты. Никто не выгонит тебя из дома, рядом всегда есть соседи и друзья. Это очень успокаивает, когда в реальности происходит множество событий, повлиять на которые ты не в силах: начиная от распространения вируса по планете и заканчивая экономическими проблемами и изоляцией.

Кроме того, красивая картинка помогает передохнуть людям на самоизоляции — они просто гуляют по открытым пространствам и наслаждаются видом. Игра не требует постоянного присутствия — ей можно уделять по 20 минут в день, то есть это хороший способ взять передышку.

Еще одна неочевидная опция — люди используют Animal Crossing, чтобы встретиться с другими людьми в виртуальной реальности. По сути, это веселый эквивалент Zoom или Skype. Как правило, игрок живет на острове в одиночку, но если оформить онлайн-подписку, то можно ходить в гости к друзьям (наверное, так и поступил Элайджа Вуд).

Так, в игре назначают свидания или деловые встречи, или встречи анонимных алкоголиков .