Новые возможности для бизнеса в условиях кризиса

Источник материала: ОНТ

Многие предприятия из-за эпидемиологической ситуации переживают не лучшие времена. В то же время в некоторых отраслях отмечается подъём. Службы доставки сейчас востребованы как никогда.

Продукты, лекарства, документы, техника, – список можно продолжать. Работа курьером поддержала многих, кто потерял стабильный доход в сфере услуг или развлечений. Службы такси также используют ситуацию с пользой для бизнеса: особым спросом стала пользоваться «бесконтактная доставка». Заказчик сам кладёт посылку в багажник, а получатель забирает её без контакта с водителем. Отследить путь посылки можно онлайн. Также, как и оплатить услугу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram