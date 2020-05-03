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Новые возможности для бизнеса в условиях кризиса
Источник материала: ОНТ
Многие предприятия из-за эпидемиологической ситуации переживают не лучшие времена. В то же время в некоторых отраслях отмечается подъём. Службы доставки сейчас востребованы как никогда.
Продукты, лекарства, документы, техника, – список можно продолжать. Работа курьером поддержала многих, кто потерял стабильный доход в сфере услуг или развлечений. Службы такси также используют ситуацию с пользой для бизнеса: особым спросом стала пользоваться «бесконтактная доставка». Заказчик сам кладёт посылку в багажник, а получатель забирает её без контакта с водителем. Отследить путь посылки можно онлайн. Также, как и оплатить услугу.
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Многие предприятия из-за эпидемиологической ситуации переживают не лучшие времена. В то же время в некоторых отраслях отмечается подъём. Службы доставки сейчас...
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