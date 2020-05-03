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Новые возможности для бизнеса в условиях кризиса

03.05.2020 08:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые возможности для бизнеса в условиях кризиса

Многие предприятия из-за эпидемиологической ситуации переживают не лучшие времена. В то же время в некоторых отраслях отмечается подъём. Службы доставки сейчас востребованы как никогда.

Продукты, лекарства, документы, техника, – список можно продолжать. Работа курьером поддержала многих, кто потерял стабильный доход в сфере услуг или развлечений. Службы такси также используют ситуацию с пользой для бизнеса: особым спросом стала пользоваться «бесконтактная доставка». Заказчик сам кладёт посылку в багажник, а получатель забирает её без контакта с водителем. Отследить путь посылки можно онлайн. Также, как и оплатить услугу.  

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Многие предприятия из-за эпидемиологической ситуации переживают не лучшие времена. В то же время в некоторых отраслях отмечается подъём. Службы доставки сейчас...
 
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