Руководители госорганов в мае проведут приёмы граждан в Совмине

Источник материала: Полесская правда



Руководители министерств и ведомств проведут в мае личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет личный прием 8 мая, Председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов – 13 мая, Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко – 15 мая.

Министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами и представителями юрлиц 20 мая, Министр информации Александр Карлюкевич – 22 мая, Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко – 27 мая.

На 29 мая запланирован прием граждан Министром промышленности Павлом Утюпиным.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.