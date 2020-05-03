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Руководители госорганов в мае проведут приёмы граждан в Совмине

03.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Руководители госорганов в мае проведут приёмы граждан в Совмине
Руководители министерств и ведомств проведут в мае личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет личный прием 8 мая, Председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов – 13 мая,   Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко – 15 мая.

Министр связи и информатизации  Константин Шульган  встретится с гражданами и представителями юрлиц  20 мая, Министр информации Александр Карлюкевич – 22 мая,   Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко – 27 мая.

На 29 мая запланирован прием граждан Министром промышленности Павлом Утюпиным.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.

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