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Руководители госорганов в мае проведут приёмы граждан в Совмине
03.05.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет личный прием 8 мая, Председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов – 13 мая, Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко – 15 мая.
Министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами и представителями юрлиц 20 мая, Министр информации Александр Карлюкевич – 22 мая, Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко – 27 мая.
На 29 мая запланирован прием граждан Министром промышленности Павлом Утюпиным.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.
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