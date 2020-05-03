Туристическая сфера восстанавливается после эпидемии

Источник материала: ОНТ

В Китае туризм набирает обороты после карантина. Поток отдыхающих внутри страны уже превысил 23 миллионов человек.

В среднем, за сутки туристическая отрасль зарабатывает более миллиарда 300 миллионов долларов. Большая часть достопримечательностей на территории КНР уже открыта для посещений. Тем не менее, люди по-прежнему соблюдают меры предосторожности: носят защитные маски, моют руки и сохраняют дистанцию в общественных местах.

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