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Туристическая сфера восстанавливается после эпидемии
Источник материала: ОНТ
В Китае туризм набирает обороты после карантина. Поток отдыхающих внутри страны уже превысил 23 миллионов человек.
В среднем, за сутки туристическая отрасль зарабатывает более миллиарда 300 миллионов долларов. Большая часть достопримечательностей на территории КНР уже открыта для посещений. Тем не менее, люди по-прежнему соблюдают меры предосторожности: носят защитные маски, моют руки и сохраняют дистанцию в общественных местах.
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В Китае туризм набирает обороты после карантина. Поток отдыхающих внутри страны уже превысил 23 миллионов человек. В среднем, за сутки туристическая отрасль...
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