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Туристическая сфера восстанавливается после эпидемии

03.05.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Туристическая сфера восстанавливается после эпидемии

В Китае туризм набирает обороты после карантина. Поток отдыхающих внутри страны уже превысил 23 миллионов человек.

В среднем, за сутки туристическая отрасль зарабатывает более миллиарда 300 миллионов долларов. Большая часть достопримечательностей на территории КНР уже открыта для посещений. Тем не менее, люди по-прежнему соблюдают меры предосторожности: носят защитные маски, моют руки и сохраняют дистанцию в общественных местах.

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В Китае туризм набирает обороты после карантина. Поток отдыхающих внутри страны уже превысил 23 миллионов человек. В среднем, за сутки туристическая отрасль...
 
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