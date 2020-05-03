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465 тысяч человек без работы. Мэр Минска посчитал, что было бы, если бы город закрыли на карантин

03.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр Минска Анатолий Сивак в эфире «Беларусь 1» рассказал, как бы отреагировала экономика столицы, если бы город закрыли на карантин.




— Мы сегодня имеем по первому кварталу 102% (речь о валовом региональном продукте. — Прим. ), как и планировалось. Мы бы имели 92%, если бы с 1 марта попытались закрыть то, что можно было бы закрыть, потому что не все сегодня в городе можно остановить, — рассказал Анатолий Сивак. — По полугодию мы бы имели 76 процентов регионального продукта. И мы бы имели 465 тысяч человек, которые бы не были заняты в экономике в этот период и которые бы имели какие-то последствия дальше, потому что процесс открытия сложный. Проще, мне кажется, и более правильно подстраиваться под то, что происходит в мире, как-то переформатировать свой бизнес.

По словам мэра, переформатирование бизнеса происходит, в том числе в тех секторах, где достаточно сложная ситуация, например в секторе услуг. В пример Анатолий Сивак привел торговые объекты, где людей меньше, но при этом растет розница за счет доставки продуктов.

— Представить себе закрытие экономики города невозможно, за этим же стоит бюджет и наполняемость бюджета, это же и финансирование лечебных учреждений, всей социальной сферы, — сказал мэр Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Минска Анатолий Сивак в эфире «Беларусь 1» рассказал, как бы отреагировала экономика столицы, если бы город закрыли на карантин.
 
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