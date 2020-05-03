То, чего не может быть. Строительные шедевры, от которых плачут и смеются на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Иногда строители допускают ошибки, которые просто не поддаются разумному объяснению — ну как так можно было вообще сделать? Например, в этот раз на « Доску позора » попали такие ремонты, после которых остается только констатировать — до этого было лучше.

Жодино, улица Калиновского, 24, четвертый подъезд. Люди сообщают, что дом без ремонта стоял 30 лет и вот после заявки в ЖКХ приехали строители и отремонтировали развалившийся желоб водосточки. Вы только посмотрите, как! Вне сомнений, еще 30 лет ремонт не понадобится.

Так было до ремонта

А так стало

Минск, улица Ландера, 10. В доме был капремонт. Маляры даже дверь покрасили, но жильцы второго подъезда обескуражены — красили прямо по объявлениям, не утруждаясь снять их. И так сойдет.

Фото предоставлено читателем

Вот такую красоту видят жители нового жилого района в Бобруйске по проспекту Строителей (!). А еще чуть раньше можно было наблюдать, как ведутся работы в дождь. Видно, сроки поджимали. Или шаман не угадал с прогнозом погоды.

Фото предоставлено читателем

Бобруйск, улица Горького, 41. В доме капремонт, строители сбивают плитку с фасада. Но делают они это, по мнению жильцов, не безопасно — падающие куски плитки повреждают крыши балконов, металлические оконные отливы.

Фото предоставлено читателем

Гомель. «Уползающая» часть пешеходной дорожки (вдоль цехов фабрики «Спартак»).



Минск, проспект газеты Звязда, 23. Странная модернизация (непонятная нормальному человеку) стока воды с козырьков после капремонта. На фото — до и после ремонта:

Минск, вход в парк Челюскинцев от улицы Макаенка. Строители забор установили, а мусор убрать забыли.

Фото предоставлено читателем

Минск, улица Щорса, возле метро «Грушевка». Здесь заметили странный способ укладки кабеля — через дерево. Впрочем, этому может быть и вполне разумное объяснение — ждем его в комментариях.

Поставы. Состояние городского парка отдыха многих возмущает — прогнившие мусорки, разломанные скамейки.

Минск, улица Карбышева, 1, корпус 2. Здесь ремонтировали лестницу — полностью заменили ступени. Люди удивились — почему пандус не сделали? Теперь, чтобы его сделать, нужно обращаться с новой заявкой в ЖЭУ? Где логика — непонятно.

Фото предоставлено читателем

Минск, улица Чичурина, 4. Странное дело — здесь зарастают дорожки из плитки. Интересно, это от того, что ими не пользуются люди, нарушена технология укладки или недосмотр эксплуатирующей организации?

Орша, улица Мира, 84. Во дворе дома уже почти год открыт колодец. Ну как открыт — накрыт гнилым поддоном.

Смиловичи, улица Горького. Автор фото рассказал его предысторию: «перед праздниками обратился в контакт-центр ЖКХ с просьбой обозначить искусственную неровность. И вот как они решили это сделать — в дождь, рабочий из пакета (!) красил „лежачего“ полицейского розовой (!) краской». Конгениально!

Нас обвинят в предвзятости, но пройти мимо этого шедевра домашнего дизайна мы не смогли. Просто оцените плавность линий этого проема в квартире.

Фото со страницы в Facebook

Следующие два фото в соцсетях подписали как «Ад перфекциониста». Не делайте так — мы посмеемся и забудем, а где-то ведь заплачут в жилетку друг другу дизайнер и архитектор.

Фото со страницы в Facebook