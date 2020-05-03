







"Рынок понял серьезность намерений участников этой сделки (ОПЕК+ ) - пойти по пути сокращения добычи, и сделка, можно сказать, уже начала работать. Но при этом нам, конечно, не стоит ждать быстрого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже буду $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель", - сказал он в эфире Первого канала.





По словам Дюкова, снижение добычи нефти - "это не просто поворот ручки управления, это производственная, технологическая задача, она непростая, но решаемая".





Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.





G20 10 апреля приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.





1 мая сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка вступила в силу.





Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.



