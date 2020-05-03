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Цена нефти летом превысит $30/барр, к концу года -$40, полагает глава "Газпром нефти"

03.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ждет, что цены на нефть поднимутся к отметке $30 за баррель летом этого года, и надеется, что к концу года они вырастут до $40 за баррель.



"Рынок понял серьезность намерений участников этой сделки (ОПЕК+ ) - пойти по пути сокращения добычи, и сделка, можно сказать, уже начала работать. Но при этом нам, конечно, не стоит ждать быстрого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже буду $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Дюкова, снижение добычи нефти - "это не просто поворот ручки управления, это производственная, технологическая задача, она непростая, но решаемая".

Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

G20 10 апреля приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

1 мая сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка вступила в силу.

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
 
 
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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ждет, что цены на нефть поднимутся к отметке $30 за баррель летом этого года, и надеется, что к концу года они вырастут до $40 за...
 
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