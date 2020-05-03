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Белорусская группа Las Vegas передала музыкальный привет из самоизоляции

03.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рубрике «Звезды на диване» на телеканале «МИР» известные люди – политики, спортсмены, артисты – призывают зрителей остаться дома. Обладатели премий «Песня года» и «Золотое ухо», группа Las Vegas из Беларуси, передали музыкальный привет из Союзного государства.

«Всем привет, мы – группа Las Vegas из Беларуси. Когда-то это все точно закончится и мы встретимся обязательно. И обнимемся. А пока давайте пройдем этот путь достойно, поддерживая друг другая и помогая нашим медикам», – отметили участницы.



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