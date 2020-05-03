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Лесовоз рассыпал брёвна в Бресте. Кажется, никто не пострадал. Кроме рекламных баннеров
03.05.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло рано утром 3 мая 2020 года в Бресте на перекрёстке Варшавского шоссе и ул. Ковельской.
Сейчас идёт погрузка. О пострадавших ничего не сообщается. Так как это раннее утро, и место, не пользующееся популярностью у пешеходов, рискнём предположить, что всё обошлось.
Видно, что повреждены рекламные баннеры о Бресте.
На месте происшествия работают сотрудники
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ДТП произошло рано утром 3 мая 2020 года в Бресте на перекрёстке Варшавского шоссе и ул. Ковельской. Сейчас идёт погрузка. О пострадавших ничего не сообщается. Так...
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