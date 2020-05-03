Лесовоз рассыпал брёвна в Бресте. Кажется, никто не пострадал. Кроме рекламных баннеров

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло рано утром 3 мая 2020 года в Бресте на перекрёстке Варшавского шоссе и ул. Ковельской.





Сейчас идёт погрузка. О пострадавших ничего не сообщается. Так как это раннее утро, и место, не пользующееся популярностью у пешеходов, рискнём предположить, что всё обошлось.





Видно, что повреждены рекламные баннеры о Бресте.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ . Позже стало известно, что опрокинулся прицеп лесовоза. Ожидаем официальную информацию.