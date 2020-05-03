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Лесовоз рассыпал брёвна в Бресте. Кажется, никто не пострадал. Кроме рекламных баннеров

03.05.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло рано утром 3 мая 2020 года в Бресте на перекрёстке Варшавского шоссе и ул. Ковельской.

Лесовоз рассыпал брёвна в Бресте. Кажется, никто не пострадал. Кроме рекламных баннеров

Сейчас идёт погрузка. О пострадавших ничего не сообщается. Так как это раннее утро, и место, не пользующееся популярностью у пешеходов, рискнём предположить, что всё обошлось.

Лесовоз рассыпал брёвна в Бресте. Кажется, никто не пострадал. Кроме рекламных баннеров

Видно, что повреждены рекламные баннеры о Бресте.

Лесовоз рассыпал брёвна в Бресте. Кажется, никто не пострадал. Кроме рекламных баннеров

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Позже стало известно, что опрокинулся прицеп лесовоза. Ожидаем официальную информацию.

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло рано утром 3 мая 2020 года в Бресте на перекрёстке Варшавского шоссе и ул. Ковельской. Сейчас идёт погрузка. О пострадавших ничего не сообщается. Так...
 
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