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Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в слуцком общежитии: эвакуированы 93 человека
03.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
2 мая в 23.12 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния» поступило сообщение о задымлении в общежитии на ул. Ленина в Слуцке.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили загорание в комнате на пятом этаже здания общежития. В ней проживал мужчина. Покинул комнату самостоятельно.
Работники МЧС совместно с администрацией объекта из здания эвакуировали 93 человека (из них 20 детей). Никто не пострадал.
Благодаря раннему обнаружению пожара системой пожарной сигнализации удалось избежать большого материального ущерба и человеческих жертв. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в комнате 3х6 м.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з электропроводки).
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Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в слуцком общежитии: эвакуированы 93 человека
2 мая в 23.12 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния» поступило сообщение о задымлении в общежитии на ул....
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