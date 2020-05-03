Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в слуцком общежитии: эвакуированы 93 человека

Источник материала: Слуцк Город





2 мая в 23.12 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния» поступило сообщение о задымлении в общежитии на ул. Ленина в Слуцке.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили загорание в комнате на пятом этаже здания общежития. В ней проживал мужчина. Покинул комнату самостоятельно.

Работники МЧС совместно с администрацией объекта из здания эвакуировали 93 человека (из них 20 детей). Никто не пострадал.

Благодаря раннему обнаружению пожара системой пожарной сигнализации удалось избежать большого материального ущерба и человеческих жертв. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в комнате 3х6 м.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з электропроводки).



