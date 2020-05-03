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Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает

03.05.2020 10:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает

На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Президент Беларуси заявил, что средств защиты и лекарств в стране хватает. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

«Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами», – отметил Глава государства.

Фото: БЕЛТА

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На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Президент Беларуси заявил, что средств защиты и лекарств в стране хватает. Об этом сообщает БЕЛТА. По словам...
 
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