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Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
Источник материала: ОНТ
На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Президент Беларуси заявил, что средств защиты и лекарств в стране хватает. Об этом
По словам Александра Лукашенко, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.
«Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами», – отметил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Президент Беларуси заявил, что средств защиты и лекарств в стране хватает. Об этом сообщает БЕЛТА. По словам...
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