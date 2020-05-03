|
Память сердца: белорусский депутат хранит орден Славы, врученный его деду за подвиг
03.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк бережно хранит орден Славы III степени – награду его деда Ивана Васильевича Марзалюка, участвовавшего в боях в Восточной Пруссии.
«Мой дед на начало войны был счастливым отцом троих маленьких детей. Во время оккупации помогал партизанам, был связным. В 1944 году ушел на фронт, воевал в Восточной Пруссии, там же был тяжело ранен. Наша семья знает, за что ему вручили орден Славы III степени благодаря наградному листу. 25 января 1945 года в бою за населенный пункт товарищ Марзалюк незаметно подобрался к месту расположения огневой точки и, действуя гранатами, уничтожил пулемет и трех немецких солдат. Этим самым дал возможность своему отделению идти вперед. Память о моем деде, о его подвиге, в нашем роду будет жить всегда», – сказал Игорь Марзалюк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Васильевич Марзалюк в годы войны участвовал в боях в Восточной Пруссии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)