Память сердца: белорусский депутат хранит орден Славы, врученный его деду за подвиг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца» . Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали родину на фронте и в тылу.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк бережно хранит орден Славы III степени – награду его деда Ивана Васильевича Марзалюка, участвовавшего в боях в Восточной Пруссии.

«Мой дед на начало войны был счастливым отцом троих маленьких детей. Во время оккупации помогал партизанам, был связным. В 1944 году ушел на фронт, воевал в Восточной Пруссии, там же был тяжело ранен. Наша семья знает, за что ему вручили орден Славы III степени благодаря наградному листу. 25 января 1945 года в бою за населенный пункт товарищ Марзалюк незаметно подобрался к месту расположения огневой точки и, действуя гранатами, уничтожил пулемет и трех немецких солдат. Этим самым дал возможность своему отделению идти вперед. Память о моем деде, о его подвиге, в нашем роду будет жить всегда», – сказал Игорь Марзалюк.