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Александр Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

03.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

Об этом Президент Беларуси заявил на совещании об эпидемиологической ситуации

В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями», — заявил глава государства..

Александр Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

Александр Лукашенко образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го — это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших и научились правильно действовать в нынешних условиях.

Глава государства в качестве положительного момента отметил, что в стране научились лечить людей амбулаторно — на дому и в санаториях. «Для этого задействовали поликлиническую систему. То есть не только больницы, но и поликлиники работают на лечение этих людей. Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют, — сказал он. — То есть выработана четкая система. Молодцы».

Александр Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

Александр Лукашенко добавил, что после пандемии уже можно будет, с учетом полученного опыта, поговорить с народом отдельно, как надо жить, какие уроки и выводы сделать. «Абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда и даже вот этот психоз, который развернулся, инфодемия, как мы называем, отчасти пойдет на пользу людям в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше», — уверен глава государства.

Александр Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

В целом он подчеркнул, что никакой катастрофы нет, но пока нельзя расслабляться. «Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся, — сказал Александр Лукашенко. — Губернаторы на это нацелены. У них посевная кампания уже проблема номер два. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе».

Президент также призвал поддержать врачей: «Особенно врачей основных больниц. Они устали. Это же непросто. Если ты уже оделся, зашел в очаг, то предохраняешься до такой степени, что не можешь никуда выйти. Главное сейчас — поддержать врачей. В том плане, что очень устают люди. Над ними тоже довлеет эта проблема».

https://www.belta.by/

 
 
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Об этом Президент Беларуси заявил на совещании об эпидемиологической ситуации В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом Президент Беларуси...
 
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