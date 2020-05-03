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«Там ни у кого не было настоящей фамилии». Что делали группы, которые забрасывали в немецкий тыл
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Обстановка на оккупированной территории в тот момент была сложной. Число забрасываемых спецгрупп в БССР росло. Большая часть их оказалась в Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.
Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
Вокруг заброшенных в немецкий тыл спецгрупп организовывались партизанские отряды, присоединялись уже существующие. Вербовались агенты, проводники, связные.
Мария Петухова, ветеран спецгруппы «Мстители» НКГБ СССР:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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