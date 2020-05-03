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Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

03.05.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Глава государства отметил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», – заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси образно отметил, что армия 1941-го года и армия 1945-го – это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Фото: БЕЛТА

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На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Глава государства отметил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом сообщает БЕЛТА....
 
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