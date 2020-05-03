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Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Источник материала: ОНТ
На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Глава государства отметил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом
«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», – заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси образно отметил, что армия 1941-го года и армия 1945-го – это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.
Фото: БЕЛТА
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На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Глава государства отметил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом сообщает БЕЛТА....
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