Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

Источник материала: ОНТ

На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Глава государства отметил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», – заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси образно отметил, что армия 1941-го года и армия 1945-го – это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Фото: БЕЛТА

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