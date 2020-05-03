Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии

Источник материала: ОНТ

На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Глава государства отметил, что в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я смотрю каждые сутки информацию. Сегодня получил. Тоже 9% у нас от тестируемых (выявлено случаев заболевания COVID-19 от количества сделанных тестов. – прим. ред.). По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ – 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», – сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19. «Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей», – добавил Президент.

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