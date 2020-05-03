Как за 16 лет изменился ледяной покров Земли

Источник материала: Tut.by

NASA наглядно показало , как за последние 16 лет изменился ледяной покров на нашей планеты. Видео было создано с использованием данных со спутника ICESat-2.

В описании видео сказано, что «используя самый совершенный лазерный прибор для наблюдения Земли, который когда-либо летал в космосе, ученые провели точные и подробные измерения того, как высота ледяного покрова Гренландии и Антарктики изменилась за 16 лет».

Результаты дают представление о том, как меняются полярные ледяные щиты, и наглядно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктиде затмевается огромными потерями в Западной.

Ученые обнаружили, что чистая потеря льда в Антарктиде, наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии, привела к повышению уровня моря на 14 миллиметров в период с 2003 по 2019 годы — чуть менее трети от общего уровня подъема уровня воды в мировых океанах.