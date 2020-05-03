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Пожар в общежитии Слуцка: эвакуировали 93 человека

03.05.2020 14:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в общежитии Слуцка: эвакуировали 93 человека

В Слуцке при пожаре в общежитии эвакуировали 93 человека. Об этом сообщает МЧС Беларуси.



Возгорание случилось 2 мая в 23.12. Работники МЧС определили, что загорание произошло в комнате на пятом этаже. Там проживал мужчина. Он покинул комнату самостоятельно. 


Спасатели совместно с администрацией эвакуировали 93 человека, среди которых было 20 детей. Никто не пострадал. Возможная причина пожара –короткое замыкание электропроводки.


Фото: МЧС

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В Слуцке при пожаре в общежитии эвакуировали 93 человека. Об этом сообщает МЧС Беларуси. Возгорание случилось 2 мая в 23.12. Работники МЧС определили, что загорание...
 
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