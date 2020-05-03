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Пожар в общежитии Слуцка: эвакуировали 93 человека
Источник материала: ОНТ
В Слуцке при пожаре в общежитии эвакуировали 93 человека. Об этом
Возгорание случилось 2 мая в 23.12. Работники МЧС определили, что загорание произошло в комнате на пятом этаже. Там проживал мужчина. Он покинул комнату самостоятельно.
Спасатели совместно с администрацией эвакуировали 93 человека, среди которых было 20 детей. Никто не пострадал. Возможная причина пожара –короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС
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В Слуцке при пожаре в общежитии эвакуировали 93 человека. Об этом сообщает МЧС Беларуси. Возгорание случилось 2 мая в 23.12. Работники МЧС определили, что загорание...
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