Лукашенко: главное для нас сегодня – это лечение людей – пневмонии

Источник материала: ОНТ

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность обратить внимание на лечение пневмоний в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня – это лечение людей – пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», – заявил Глава государства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram