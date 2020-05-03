|
Лукашенко: главное для нас сегодня – это лечение людей – пневмонии
Источник материала: ОНТ
Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность обратить внимание на лечение пневмоний в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом
«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня – это лечение людей – пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», – заявил Глава государства.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность обратить внимание на лечение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)