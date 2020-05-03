Проект «Дневники Победы»

Источник материала: Радзiма

В рамках проекта «Дневники Победы» на страницах районной газеты мы рассказываем о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, которые своими подвигами завоевали будущим поколениям свободу от фашизма. Сегодня с помощью архивных материалов, размещенных на сайте partizany.by («Партизаны Беларуси»), мы вспомним подвиги жителей Глусчины, которые сражались с фашистами в партизанских отрядах на территории нашего района в период оккупации.

Иван Антонович Бабич (1908 г. р.), уроженец д. Жолвинец. Старший политрук, командир партизанского отряда им. Калинина, действовавшего в составе 100-й Глусской бригады. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

В наградном листе о представлении Ивана Антоновича к медали «Партизану Отечественной войны» I степени написано: «Тов. Бабич является организатором двух партизанских отрядов. Отряд, которым он командовал, принимал участие в 55 боях с немецкими оккупантами и в разгромах гарнизонов. Под его руководством уничтожено 75 автомашин противника с живой силой, один воинский эшелон, сожжено 37 шоссейных мостов, уничтожено 19 км телефонно-телеграфной связи. Убито и ранено 1790 гитлеровцев».

В октябре 1943 года Ивана Бабича представили к награждению орденом Красной Звезды. В наградном листе написано: «Тов. Бабич в партизанах с февраля 1942 года. Отходя совместно с областными работниками стал активным партизаном по борьбе с фашистами в Белоруссии. Как выдающийся патриот родины был выдвинут комиссаром отряда. После чего организовал второй отряд и является командиром отряда. Отряд в количественном составе 70 человек. Будучи комиссаром и командиром отряда на своем счету имеет уничтоженных вражеских гарнизонов 10 (Катка, Березовка, Протасы, Ковчицы), мостов разных 30, рельс 300… Несмотря, что отряд молодой, но тов. Бабич сумел сколотить боевую единицу бригады по борьбе с фашистами в тылу врага».

Андрей Иванович Дедюля (1908 г. р.), уроженец д. Балашевичи. Младший сержант, подрывник отряда им. Будённого 100-й Глусской бригады. На фронт был призван в июне 1941 года, в партизанском отряде с мая 1942-го. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны» II степени.

В сентябре 1943 года боец партизанского отряда Дедюля был представлен и награжден медалью «За боевые заслуги». В наградном листе написано: «Тов. Дедюля А. И. является подрывником группы тов. Русина Т. Участвовал в организации-подрыве вражеского эшелона 14.5.43 г. между ст. ст. Фаличи — Дораганово, подорвал вражеский эшелон с живой силой и техникой противника. При этом уничтожено: паровоз, 9 вагонов с техникой и боеприпасами и 12 вагонов с живой силой. Убито и ранено до 250 немецких солдат и офицеров». Надо отметить, что из-за отсутствия стандартных, отпечатанных в типографии наградных листов шаблон для этого написан полностью от руки простым карандашом.

В конце июня 1944 года, когда советские войска стремительно наступали в западном направлении и белорусские партизаны активно им в этом помогали, Андрей Дедюля (на то время уже сержант, командир отделения) был представлен к медали «Партизану Отечественной войны II степени». В наградном листе написано: «Тов. Дедюля вырвавшись из фашистского плена добровольно прибыл в партизанский отряд и участвовал в боях по разгрому немецко-полицейских гарнизонов в д. Барборов, Харомцы, Малинов… в ряде засад и др. боевых операциях, где сам лично убил 7 фрицев. Участвовал в подрыве 2-х вражеских эшелонов с живой силой и техникой, где было уничтожено паровозов — 2, вагонов — 38, под обломками которых было уничтожено до 130 немецких солдат и офицеров. Участвовал в диверсионно-охотничьих группах, сам лично минировал дороги, на минах которого подорвалось 2 вражеские автомашины. При этом было убито и ранено до 11 фрицев. Активный участник рельсовой войны, сам лично перебил до 10 рельс».

Но не только мужчины в партизанских отрядах мужественно сражались с врагом. В ряды защитников родины в трудное время стали и женщины.

Вера Петровна Потапенко (1917 г. р.), уроженка деревни Зеленковичи. Рядовая отряда им. Калинина, 100-й Глусской бригады. В партизанском отряде с января 1942 года. Награждена медалями «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны» I степени.

В конце октября 1943 года Вера Петровна была представлена к медали «За боевые заслуги». В наградном листе сказано, что «Тов. Потапенко В. как патриот своей родины, еще не будучи в отряде имела связь с партизанами, оказывала помощь в доставке продовольствия, оружия и боеприпасов (сдала в отряд 1 автомат, 1 пистолет, 2 винтовки и 1000 патронов). С момента поступления в отряд показала себя как смелая и энергичная партизанка. Активно участвовала в разгроме полицейских гарнизонов: Ратмировичи, Околица, Подлужье, Косаричи, Кадка, Холопеничи, Березовка, Брожа, Орсичи, Стерхи. Т. Потапенко хорошая общественница и всегда показывала пример среди партизан смелости, решительности и оправдывала себя в бою…»

В конце июня 1944 года Веру Петровну, уже на тот момент бойца партизанского отряда «За Советскую Родину», представили к медали «Партизану Отечественной войны» I степени. В наградном листе указано, что к тому времени партизанка Потапенко была ранена в ногу. Здесь же описываются все ее заслуги: «Т. Потапенко Вера принимала участие в организации партизанского отряда, доставляла оружие и боеприпасы, принимала участие в разгроме вражеских гарнизонов. Участвовала во всех засадах, проведенных отрядом, ходила на ж/дорогу по взрыву рельс, мостов на шоссейных дорогах и всюду проявила себя как отважная и смелая партизанка».

Подготовила Ольга ЯНУШЕВСКАЯ