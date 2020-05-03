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КХЛ. Белорусский защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

03.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым".

Соглашение рассчитано на два года, отмечает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне 31-летний хоккеист выступал за хабаровский "Амур". В регулярном чемпионате Коробов в 29 матчах набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности "-6" и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 36 секунд за матч.

За "Салават" выступает еще один белорусский защитник Евгений Лисовец.
 
 
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Белорусский защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым".
 
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