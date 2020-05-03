пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано на два года, отмечаетКХЛ.





В минувшем сезоне 31-летний хоккеист выступал за хабаровский "Амур". В регулярном чемпионате Коробов в 29 матчах набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности "-6" и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 36 секунд за матч.





За "Салават" выступает еще один белорусский защитник Евгений Лисовец.







