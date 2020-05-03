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Лукашенко: Российские парламентарии изъявили желание посетить парад Победы в Минске
Источник материала: Партизан
Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в воскресенье.
"Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство
"Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заметил он.
Лукашенко также считает, что в этот день в Минске "могли бы присутствовать представители всех государств".
Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что, несмотря на эпидемию COVID-19, не может отменить военный парад в честь 75-летия Победы, поскольку это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь".
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Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в...
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