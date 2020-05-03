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Лукашенко: Российские парламентарии изъявили желание посетить парад Победы в Минске

03.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в воскресенье.

"Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заметил он.

Лукашенко также считает, что в этот день в Минске "могли бы присутствовать представители всех государств".

Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что,  несмотря на эпидемию COVID-19, не может отменить военный парад в честь 75-летия Победы, поскольку это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь".
 
Теги: Минск
 
 
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Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в...
 
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