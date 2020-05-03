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Белорусы могут заработать деньги, не увольняясь с простаивающего предприятия – ФПБ

03.05.2020 21:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы могут заработать деньги, не увольняясь с простаивающего предприятия – ФПБ

Обновленный Трудовой кодекс, который вступил в силу 28 января этого года, содержит много новшеств, которые очень пригодились в настоящее время. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире передачи «Контуры» на телеканале ОНТ.

В частности, он привел в пример дистанционную работу. По словам Орды, в настоящее время у многих предприятий возникла такая необходимость, и часть сотрудников работают на удалении. Раньше это было не прописано, а сегодня это уже закреплено в Трудовом кодексе.

Кроме того, как отметил Орда, сегодня есть очень важный момент, на котором настаивали профсоюзы, который мы вносили в обновленный Трудовой кодекс.

«Это чтобы человек, когда нет возможности работать или простой на предприятии, не увольняясь, мог работать в другом месте, и в это время зарабатывать деньги у другого нанимателя. Раньше надо было уволиться, потом надо было обратно перетрудоустроиться», – уточнил глава ФПБ.

Он добавил, что перераспределить рабочую силу помогает отраслевой профсоюз промышленности.

«Сегодня как раз создалась та ситуация, когда наш отраслевой профсоюз промышленности предложил другим отраслевым профсоюзам (у нас есть свой оперативный штаб), чтобы те дали клич, и те, у кого сегодня есть проблема с вопросами занятости, работы, могли подработать и работать на тех участках, в частности, пошиве масок, бахил. Потому что у каждого есть много разных других специальностей, которые в том числе владеют такими возможностями. Многие люди откликнулись, и сегодня работают и зарабатывают», – рассказал Орда.

По словам председателя Федерации профсоюзов Беларуси, в такой ситуации человек зарабатывает и себе деньги, на которые может жить, и, соответственно, приносит пользу государству и обществу.

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Обновленный Трудовой кодекс, который вступил в силу 28 января этого года, содержит много новшеств, которые очень пригодились в настоящее время. Об этом заявил...
 
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