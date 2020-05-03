Беларусь помнит! В память о жителях деревни Ола откроется мемориал

Источник материала: ОНТ

Испокон веков белорусы толокой (то есть все вместе) брались за самые важные дела. Возможно, поэтому традиция проведения субботников не исчезла и после распада Советского Союза. И средства от их проведения всегда идут на важные и нужные дела. В этом году на субботнике заработано 8 миллионов 700 тысяч рублей. Куда пойдут эти деньги? Это и подготовка детских лагерей к лету, и благоустройство населенных пунктов. Пожалуй, самое важное – восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Часть средств от субботника направлена на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. В январе 1944-го нацисты уничтожили там 1758 человек. Из них 950 – дети. Память о таких событиях терять нельзя.

Гомельская область, Светлогорский район, Ола. Этой деревни вы не найдёте на карте Беларуси. Её просто не существует. 76 лет назад январским днём здесь оборвалась жизнь невинных белорусов.

Наталья Гавриленко, краевед: «14 января в 6 часов утра тысячный карательный отряд окружил эту деревню, согнали всех, кто был в деревне, в сарай. По 25-30 человек выводили. А потом начинали их расстреливать, забрасывали гранатами, натравливали на них собак».

А после – заживо сожгли всех, кто пытался бежать. Дома превратились в пепел. Огонь погубил жителей 12 деревень. В самый разгар ожесточённых боёв люди бежали от бомб сюда, но спрятаться от смерти им не удалось.

Наталья Гавриленко, краевед: «За две недели до этого, где-то в конце декабря, на мосту подстрелили немца, и наши жители знали, что немцы такого не прощают, большинство людей ушло в лес. Но 14 января в Оле был престольный праздник, 13 января жители вернулись сюда».

Это был один из самых почитаемых праздников у православных. Вот только в поступках врага не было ничего святого. Здесь убили 950 детей, 508 женщин и 100 мужчин и 200 стариков. В память о жертвах вот-вот появится мемориальный комплекс. Старая деревенская улица превратится в тропу памяти.

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта: «Арки – это фантомы, тени исчезнувших домов. Их 34 – по количеству домов в погибшей деревне, их ломаная форма символизирует сломанные судьбы».

Идею начали воплощать в жизнь ещё в феврале и к 9 Мая планируют завершить. Место братской могилы, воинов-освободителей, которому не один десяток лет, тоже преобразили. Теперь здесь растут яблони сорта «Ола».

В перспективе на калитках должны появиться имена погибших 14 января 1944 года. Над этим работают историки. Пока известно, что в довоенное время в Оле преобладали три фамилии: Дикун, Зыкун и Курлович.

После 2,5 лет оккупации люди не дожили до освобождения всего 13 дней. 27 января 1944-го советские войска прогнали оккупантов. Кроме историков подробности того дня помнят выжившие родственники. Хранят память и деревья – на месте бывших огородов до сих пор каждую весну зацветают груши.

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