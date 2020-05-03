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Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок

03.05.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пока весь мир ждет возможности встреч с друзьями и родными, походов на концерты и поездок за границу, в общем всего того, к чему привыкли в жизни до COVID-19, есть один неоспоримый плюс – карантин рождает креативность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок

Пока бары и кафе закрыты, Джеймс Вриланд нашел способ заняться ресторанным бизнесом. Заведение открыл во дворе собственного дома.

Пандемия загнала в изоляцию, а экономику страны – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок

В меню – хлеб, ассорти из семян и яблоки. Правда, вход только для белок.

Люди в материале: Джеймс Вриланд

 
 
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Новости мира. Пока весь мир ждет возможности встреч с друзьями и родными, походов на концерты и поездок за границу, в общем всего того, к чему привыкли в жизни до...
 
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