Филипп Киркоров показал фото «брата-близнеца»

Источник материала: ОНТ

Российский исполнитель Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram общим снимком с оперным певцом из Азербайджана Юсифом Эйвазовым, на котором они очень похожи друг на друга.

Киркоров опубликовал фото, чтобы поздравить Эйвазова с днем рождения. Он подписал снимок, отметив, что изображен на нем со своим «братом-близнецом».

Артист признался, что сам удивлен тому, насколько они похожи. По его словам, они будто выросли в одной семье.

«Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате», – отметил Киркоров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram