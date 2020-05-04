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Филипп Киркоров показал фото «брата-близнеца»

04.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Филипп Киркоров показал фото «брата-близнеца»

Российский исполнитель Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram общим снимком с оперным певцом из Азербайджана Юсифом Эйвазовым, на котором они очень похожи друг на друга.

Киркоров опубликовал фото, чтобы поздравить Эйвазова с днем рождения. Он подписал снимок, отметив, что изображен на нем со своим «братом-близнецом».

Артист признался, что сам удивлен тому, насколько они похожи. По его словам, они будто выросли в одной семье.

«Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате», – отметил Киркоров.

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Российский исполнитель Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram общим снимком с оперным певцом из Азербайджана Юсифом Эйвазовым, на котором они очень...
 
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