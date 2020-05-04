Мода на злобу дня. Вы видели, как выглядят брови из гречки?

Источник материала: Tut.by

Так получилось, что пандемия помогла гречке обрести новый виток популярности: сначала ее скупали в массовом порядке почти во всех странах, затем активно делились различными рецептами приготовления, а теперь она заняла свое место и сфере красоты. Блогеры в Instagram представили необычный тренд этого сезона — гречневые брови.

Какие только эксперименты не проводили девушки над бровями, но украшать их гречкой точно не пробовали! Судя по всему, на это их вдохновил большой спрос на этот продукт, который был зафиксирован весной текущего года.

Пока тренд на гречневые брови популярен только в русскоязычной среде. Сети уже появились даже видеоуроки того, как можно создать модные гречневые брови. По признанию женщин, в результате каждая такая бровь напоминает брошь.

Мнения интернет-пользователей разделились, но большинство отмечают, что, несмотря на всю странность, брови из гречки выглядят довольно стильно и соответствуют духу времени.