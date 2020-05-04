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Тяжелый тест для тех, кто помнит ЧМ-2002. Сможете отгадать звезд того турнира?
Источник материала: Tut.by
Чемпионат мира по футболу 2002 года в Южной Корее и Японии запомнился триумфальной игрой сборной Бразилии, скандальным судейством матчей хозяев и появлением новых звезд, которые стали в будущем настоящими легендами. А вы сможете назвать 15 футболистов из 15 команд по нашим подсказкам?
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Чемпионат мира по футболу 2002 года в Южной Корее и Японии запомнился триумфальной игрой сборной Бразилии, скандальным судейством матчей хозяев и появлением новых...
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