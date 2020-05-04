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Тяжелый тест для тех, кто помнит ЧМ-2002. Сможете отгадать звезд того турнира?

04.05.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по футболу 2002 года в Южной Корее и Японии запомнился триумфальной игрой сборной Бразилии, скандальным судейством матчей хозяев и появлением новых звезд, которые стали в будущем настоящими легендами. А вы сможете назвать 15 футболистов из 15 команд по нашим подсказкам?

 
 
 
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Чемпионат мира по футболу 2002 года в Южной Корее и Японии запомнился триумфальной игрой сборной Бразилии, скандальным судейством матчей хозяев и появлением новых...
 
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