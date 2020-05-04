В Копыльском районе Opel насмерть сбил 19-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Копыльском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 1 мая, около 21.45, вблизи деревни Гулевичи. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Opel Vectra сбил 19-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание. Известно, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами.