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В Копыльском районе Opel насмерть сбил 19-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Копыльском районе. Об этом
Авария произошла 1 мая, около 21.45, вблизи деревни Гулевичи. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Opel Vectra сбил 19-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля.
В результате ДТП велосипедист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание. Известно, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами.
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Авария произошла 1 мая, около 21.45, вблизи деревни Гулевичи.
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