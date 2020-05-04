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В Копыльском районе Opel насмерть сбил 19-летнего велосипедиста

04.05.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Копыльском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 1 мая, около 21.45, вблизи деревни Гулевичи. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Opel Vectra сбил 19-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении в полосе движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание. Известно, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами.

 
 
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Авария произошла 1 мая, около 21.45, вблизи деревни Гулевичи.
 
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