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Белстат констатировал потери от продаж ТОП-7 экспортных товаров

04.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белстат оценил динамику внешней торговли за январь-февраль 2020 года. Экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 14,3%, до $4,3 млрд.

Белстат констатировал потери от продаж ТОП-7 экспортных товаров
В частности, объем реализованных на внешних рынках нефтепродуктов сократился на 62%, до 736,7 тыс. тонн. Умение БНК продать нефтепродукты в среднем на 9% дороже, по $509 за тонну, тем не менее не смогло перекрыть потери по этой товарной позиции на $542 млн.

Для сравнения: потери от экспорта сырой нефти Белстат оценивает в $116,4 млн.

Калийных удобрений наша страна продала на 30% меньше, чем годом ранее, — 798 тыс. тонн. Средняя цена поставок была на 13% меньше — на уровне $389 за тонну. С учетом двух факторов потери составили $201 млн.

«Белшина» продала своей продукции на внешних рынках на 42% меньше, чем годом ранее, — 683 тыс. штук. При этом среднюю цену удалось поднять на 33%, до $50 за штуку. Однако Белстат указывает на потери по этой позиции в размере $10 млн.

Тракторов наша страна продала за рубежом на 9% меньше — 6,6 тыс. штук. При этом среднюю цену пришлось понизить на 20%, до $9,7 тыс. за штуку. Потери от экспорта тракторов и тягачей оцениваются в $24 млн.

Грузовых автомобилей машиностроители продали почти как в прошлом году — 807 штук. Однако экспортные цены пришлось снизить на 46%, до $130,1 тыс. за единицу техники. Из-за этого Белстат оценивает потери в $87 млн.

Черных металлов БМЗ продал на 5% больше — 369 тыс. тонн. Однако среднеконтрактная цена поставок ужалась на 12,5%, до $445 за тонну.

Сахара белорусские заводы продали за границей на 19% меньше — 42,5 тыс. тонн. Средняя цена поставок — $284 за тонну, что на 39% дешевле, чем годом ранее. Потери — $12 млн к уровню января-февраля 2019 года.
 
 
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Белстат оценил динамику внешней торговли за январь-февраль 2020 года. Экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 14,3%, до $4,3 млрд.
 
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