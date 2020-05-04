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Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

04.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Гайжевский передал Галине Турчинской — дочери  ветерана войны Татьяны Кузьминичны Бобиной .


Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

— В преддверии празднования 9 Мая мы чествуем наших ветеранов, благодаря которым сегодня живем в прекрасной и мирной стране, — обратился к Галине Станиславовне заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — В сложившейся эпидемиологической ситуации заслуженную награду мы не можем вручить лично Татьяне Кузьминичне. Передайте Вашей маме, мужественному и светлому человеку, наши наилучшие пожелания  здоровья, оптимизма и силы духа.


Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы
Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Татьяна Кузьминична Бобина

К поздравлениям с наступающей важной датой присоединились представители районной власти и общественных организаций. Для Татьяны Бобиной цветы и подарки передали Республиканский совет Белорусского общественного объединения ветеранов, районная организация РОО «Белая Русь» и РК ОО «БРСМ».

— Спасибо вам большое, — растрогалась Галина Турчинская. — Эти слова не только от меня, но и от мамы. Для нее всегда приятно и волнительно, что о ней помнят. Она по-прежнему в боевом настроении и жалеет только об одном, что День Победы не сможет отпраздновать вместе с земляками.


Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Вера Филипповна Тимофеева


Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Иван Адамович Носаль


Вы — наша гордость и совесть. Накануне 9 Мая на Вороновщине ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Степан Аксентьевич Жук

Юбилейные медали, цветы и подарки получили также ветераны Великой Отечественной войны — Степан Аксентьевич Жук, Вера Филипповна Тимофеева, Иван Адамович Носаль и шесть бывших узников фашистских концлагерей.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Гайжевский передал Галине...
 
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