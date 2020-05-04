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От стресса белорусы стали пить больше и лучше
Источник материала: Партизан
Белстат сообщает, что алкогольная отрасль в I квартале красиво прибавила в производстве коньяка — на 52% к аналогичному периоду 2019 года. Этого напитка алкопроизводители изготовили 117 тыс. дал.
Для сравнения: выпуск пива заводы смогли увеличить лишь на 2,5%, до 10,4 млн дал.
Хорошо обстояли дела с выпуском вин игристых — их производство было увеличено на 20%, до 435 тыс. дал.
Выпуск безалкогольных напитков вырос на 11,5%, до 9,8 млн дал.
Данные товарооборота продовольственных товаров подтверждают лидерство коньяка в продажах. Этого напитка к 1 апреля продано 200 тыс. дал, на 26% больше, чем годом ранее.
Хорошо продавались напитки слабоалкогольные — прирост на 23%, до 346 тыс. дал.
Продажи вин игристых, виноградных и ликеров выросли в пределах 10%.
Реализация пива смогла вырасти на 6,6%, до 8,9 млн дал.
Аналитики считают, что, оценивая динамику продаж алкоголя, вряд ли корректно искать ответ на вопрос, что празднуем, скорее, можно говорить о том, что население снимает стресс от коронакризиса доступным способом.
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Белстат сообщает, что алкогольная отрасль в I квартале красиво прибавила в производстве коньяка — на 52% к аналогичному периоду 2019 года. Этого напитка...
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