От стресса белорусы стали пить больше и лучше













Для сравнения: выпуск пива заводы смогли увеличить лишь на 2,5%, до 10,4 млн дал.





Хорошо обстояли дела с выпуском вин игристых — их производство было увеличено на 20%, до 435 тыс. дал.





Выпуск безалкогольных напитков вырос на 11,5%, до 9,8 млн дал.





Данные товарооборота продовольственных товаров подтверждают лидерство коньяка в продажах. Этого напитка к 1 апреля продано 200 тыс. дал, на 26% больше, чем годом ранее.





Хорошо продавались напитки слабоалкогольные — прирост на 23%, до 346 тыс. дал.





Продажи вин игристых, виноградных и ликеров выросли в пределах 10%.





Реализация пива смогла вырасти на 6,6%, до 8,9 млн дал.





Аналитики считают, что, оценивая динамику продаж алкоголя, вряд ли корректно искать ответ на вопрос, что празднуем, скорее, можно говорить о том, что население снимает стресс от коронакризиса доступным способом.