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Удобрения для клубники: какие лучше использовать для богатого урожая

04.05.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Клубника – это капризная ягода, которая требует постоянного ухода и применения удобрений. Но какие удобрения лучше использовать?

Вот здесь уже все сложно, так как необходимо ориентироваться по ситуации и знать о самых распространенных удобрениях, которые можно применять.

Удобрения для клубники: какие лучше использовать для богатого урожая

Какие существуют разновидности удобрений

Все удобрения можно разделить на несколько основных групп:

  • органические, сюда относятся: компост, зола, перегной, навоз и другое;
  • минеральные. Речь идет о неорганических соединениях калия, фосфора, азота и других элементов;
  • комплексные. Они содержат равное количество полезных элементов для удобрения;
  • органоминеральные. Они состоят из органических веществ и гуминовых кислот, которые обработаны специальными минеральными соединениями. Можно выделить несколько примеров: гумат калия, аммоний, торфоаммиачные удобрения, гумфос и другое;
  • микроудобрения. К ним относятся препараты, состоящие из нескольких микроэлементов, это может быть: медь, бор, железо, марганец, йод и другие.

    Азотные удобрения для клубники

    Азот жизненно необходим клубнике. Без него клубника не покажет хорошей плодородности. Но здесь важно помнить о разумных пределах. К примеру, перенасыщение азота спровоцирует больше вреда, чем пользы. Лучшими удобрениями, которые содержат в своем составе азот, считаются:

    1. Кальциевая селитра.
    2. Аммиачная селитра.
    3. Карбамид.
    4. Нашатырный спирт.

    Удобрение калием

    Калий отвечает за цветение растения в самом начале образования завязи. Благодаря калию повышается содержание сахара, улучшается вкус клубники и значительно продлевается лежкость.

    Если калия не хватает, растения начнут медленно погибать. Перебор калия еще более опасен, ведь может остановиться рост, листья начнут желтеть и останутся маленькими.

    Фосфорные удобрения

    Фосфор – это главный компонент, который отвечает за рост корней. Он важен в самом начале созревания молодых кустов, ведь в этот период формируется корневая система. Фосфор поможет укрепить корни и сделает растение более защищенным от пагубного воздействия.

    Фосфор лучше применять до посадки и сразу после нее. Недостаток фосфора прямо влияет на цвет листьев, они могут стать ярко-зелеными и начнут медленно гнить. Подкормка фосфором выполняется элементарно: 10 граммов на 10 литров воды, норма расхода – 3 литра на 1 квадратный метр.

    Комплексные удобрения

    Чтобы сэкономить время и силы, многие дачники начали использовать комбинированные удобрения для клубники. Логика понятна, ведь их легче использовать, но разве все так радужно?

    Комплексные удобрения имеют равные пропорции азота, фосфора и калия. А в большинстве ситуаций нужно ориентироваться по ситуации и не проявлять спешку. И самое главное – нужно внимательно читать инструкцию по применению.

    Микроудобрения

    Использование «трех китов» — это важно, а разве стоит забывать о микроэлементах? Барий, магний, марганец, цинк и железо напрямую участвуют в важных процессах ростах. Если этих удобрений не будет в почве, говорить о хорошем урожае точно не получится.

    Поэтому дополнительно стоит использовать микроудобрения. В зависимости от типа они применяются в разный период. Применяя микроудобрения, важно читать инструкцию и оценивать состояние клубники. Переизбыток микроэлементов точно не пойдет на пользу.

    БелНовости 

 
 
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Клубника – это капризная ягода, которая требует постоянного ухода и применения удобрений. Но какие удобрения лучше использовать? Вот здесь уже все...
 
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