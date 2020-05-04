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В отсутствии дворников брестчане не справляются с уборкой мусора. Даже не пытаются
04.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Недавно
Это сегодняшние Молодогвардейская от магазина "Берёза" до дома 12/1.
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Недавно публиковали материал о том, что часть работников ЖКХ, связанных с уборкой территории, пришлось сократить, чтобы усилить финансирование медицинских...
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