В отсутствии дворников брестчане не справляются с уборкой мусора. Даже не пытаются

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно публиковали материал о том, что часть работников ЖКХ, связанных с уборкой территории, пришлось сократить, чтобы усилить финансирование медицинских работников. К сожалению, это привело к неприятным последствиям.





Это сегодняшние Молодогвардейская от магазина "Берёза" до дома 12/1.















