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Под Могилевом молодой водитель опрокинул Ford в кювет: пострадали два человека

04.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир легковушки пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 1 мая в Могилевском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


По информации ГАИ, 18-летний водитель Ford Mondeo вблизи деревни Амховая-1 не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

 
 
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Авария произошла в ночь на 1 мая вблизи деревни Амховая-1.
 
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