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Под Могилевом молодой водитель опрокинул Ford в кювет: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир легковушки пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 1 мая в Могилевском районе,
По информации ГАИ, 18-летний водитель Ford Mondeo вблизи деревни Амховая-1 не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.
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Авария произошла в ночь на 1 мая вблизи деревни Амховая-1.
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