Под Могилевом молодой водитель опрокинул Ford в кювет: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир легковушки пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 1 мая в Могилевском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





По информации ГАИ, 18-летний водитель Ford Mondeo вблизи деревни Амховая-1 не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.