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Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

04.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар на минувшей короткой рабочей неделе падал. 4 мая на начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро начали с роста. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На начале торгов 4 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро начали с роста. Американская валюта подорожала на 1,57% (до 2,4522 рубля), а евро — на 2,2% (до 2,684 рубля). Данные по состоянию на 10.13. 

Самый высокий курс продажи банком — 2,49 рубля (Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Беларусбанк), а самый низкий — 2,45 рубля (в нескольких отделениях Беларусбанка) и 2,451 рубля (Paritetbank). Уточним, что в обменниках одного банка могут быть установлены разные курсы на одну и ту же валюту. 

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Банке Решение, БСБ Банке и РРБ-Банке — 2,435 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,73 рубля (Статусбанк), а самый низкий — 2,65 рубля (Беларусбанк).

Самый «дорогой» курс покупки банком евро — 2,66 рубля (Абсолютбанк).

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар на минувшей короткой рабочей неделе падал. 4 мая на начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро начали с роста. FINANCE.TUT.BY посмотрел,...
 
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