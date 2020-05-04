Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Доллар на минувшей короткой рабочей неделе падал . 4 мая на начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро начали с роста. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На начале торгов 4 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро начали с роста. Американская валюта подорожала на 1,57% (до 2,4522 рубля), а евро — на 2,2% (до 2,684 рубля). Данные по состоянию на 10.13.

Самый высокий курс продажи банком — 2,49 рубля (Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Беларусбанк), а самый низкий — 2,45 рубля (в нескольких отделениях Беларусбанка) и 2,451 рубля (Paritetbank). Уточним, что в обменниках одного банка могут быть установлены разные курсы на одну и ту же валюту.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Банке Решение, БСБ Банке и РРБ-Банке — 2,435 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,73 рубля (Статусбанк), а самый низкий — 2,65 рубля (Беларусбанк).

Самый «дорогой» курс покупки банком евро — 2,66 рубля (Абсолютбанк).