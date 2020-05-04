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Перепосты были даже в Мурманске. Марафон с хештегом «75 км за Победу» проходит в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «75 километров за Победу» – акция под таким названием стартовала в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 15 дней марафона каждый желающий должен пробежать в сумме не меньше 75 километров. Свои беговые результаты участники фиксируют при помощи фитнес-приложений и делятся ими на своих страницах в соцсетях с хештегом «75 км за Победу». К слову, уже с первых дней марафон обещает стать интернациональным. Принять участие в нем захотели не только белорусы, но и жители соседних стран.
Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:
Итоги марафона подведут 15 мая. Среди участников, выполнивших все условия, определят 10 победителей. Они получат памятные подарки, а главное, каждый таким способом сможет выразить благодарность тем, кто вносил свой вклад в Победу 75 лет назад.
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Новости Беларуси. «75 километров за Победу» – акция под таким названием стартовала в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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