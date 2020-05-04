ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестский полумарафон перенесен, вместо него организуют онлайн-забег. Рассказываем, как

04.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под названием Stop COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Брестский полумарафон перенесен, вместо него организуют онлайн-забег. Рассказываем, как

Брестский полумарафон был намечен на 5 июля. В связи с пандемией мероприятие предварительно перенесено на осень. Дата будет определена позже. Организаторы предложили атлетам не прекращать тренировки и принять участие в онлайн-забеге Stop COVID-19.

Присоединиться к инициативе может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте брестполумарафон.бел. Пробежать можно любую дистанцию - от 1 км до 21 км. Затем нужно будет отправить скриншот или фото с фиксацией своего маршрута (трекера).

Брестский полумарафон перенесен, вместо него организуют онлайн-забег. Рассказываем, как

"Онлайн-забегом мы хотим показать, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку жизнь не должна останавливаться. Люди могут оставаться активными, поддерживать здоровый образ жизни. Бежать можно в любом месте, неважно - в лесу или дома на беговой дорожке", - отметила Олеся Округ. Беговые тренировки рекомендуют проводить в одиночку.

Онлайн-забег стартует 9 мая и продлится до 1 сентября. Каждый участник получит эксклюзивную медаль.

Брестский полумарафон перенесен, вместо него организуют онлайн-забег. Рассказываем, как

Организаторами мероприятия выступают Брестский горисполком и ООО "Спортивный клуб "Золотой мяч".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Удобрения для клубники: какие лучше использовать для богатого урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика