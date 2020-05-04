Брестский полумарафон перенесен, вместо него организуют онлайн-забег. Рассказываем, как

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский полумарафон перенесен с июля на более поздний срок. Желающим предлагают альтернативный вариант соревнования - поучаствовать в онлайн-забеге под названием Stop COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.





Брестский полумарафон был намечен на 5 июля. В связи с пандемией мероприятие предварительно перенесено на осень. Дата будет определена позже. Организаторы предложили атлетам не прекращать тренировки и принять участие в онлайн-забеге Stop COVID-19.

Присоединиться к инициативе может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте брестполумарафон.бел. Пробежать можно любую дистанцию - от 1 км до 21 км. Затем нужно будет отправить скриншот или фото с фиксацией своего маршрута (трекера).





"Онлайн-забегом мы хотим показать, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку жизнь не должна останавливаться. Люди могут оставаться активными, поддерживать здоровый образ жизни. Бежать можно в любом месте, неважно - в лесу или дома на беговой дорожке", - отметила Олеся Округ. Беговые тренировки рекомендуют проводить в одиночку.

Онлайн-забег стартует 9 мая и продлится до 1 сентября. Каждый участник получит эксклюзивную медаль.





Организаторами мероприятия выступают Брестский горисполком и ООО "Спортивный клуб "Золотой мяч".