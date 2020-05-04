Проект постановления о возмещении затрат на строительство инфраструктуры вынесен на общественное обсуждение

Источник материала: Виртуальный Брест

Проект постановления Совета Министров о порядке возмещения затрат на строительство распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .





Проектом документа предполагается изменить правовое регулирование возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, предоставленному для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки. В настоящее время эта процедура регулируется постановлением Совмина от 1 апреля 2014 года №298 "Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку".

Также проектом постановления предусмотрен переход на расчет средних по стране, не по населенным пунктам в разрезе регионов Беларуси, показателей удельной стоимости затрат на строительство объектов инфраструктуры, и конкретизирован перечень случаев, когда затраты возмещению не подлежат. Предполагается, что возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной инфраструктуры к земельному участку будет производиться лицом, которому после вступления в силу этого положения в соответствии с законодательством предоставлен земельный участок для строительства жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 14 мая 2020 года включительно на электронный адрес ter7@mas.by.