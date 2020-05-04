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Проект постановления об изменении порядка строительства объектов инфраструктуры вынесен на общественное обсуждение

04.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект постановления Совмина об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2009 г. №983 вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект постановления об изменении порядка строительства объектов инфраструктуры вынесен на общественное обсуждение

Проектом документа планируется изменить порядок строительства и его финансирование, в том числе проектирования, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки.

Кроме того, на общественное обсуждение вынесен проект указа Президента, которым предполагается изменить указ от 7 февраля 2006 года №72 "О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры".

Принятие этих документов позволит обеспечить комплексное развитие территорий, опережающее строительство минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе за счет застройщиков, при комплексном освоении земельных участков и эксплуатационных организаций.

Организатор общественного обсуждения проекта постановления Совмина и проекта указа Президента - Министерство архитектуры и строительства.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 14 мая 2020 г. на электронный адрес ter7@mas.by.

 
 
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  Проект постановления Совмина об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2009 г. №983 вынесен на общественное обсуждение, сообщает...
 
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