Государство снимет фильм за 3,4 миллиона рублей об успехах беларуской власти

Источник материала: KYKY

На официальном сайте госзакупок появилось свежее объявление. Его разместило Министерство культуры: ведомство заказывает полнометражный фильм, который покажет «достижения социально-экономического развития Республики Беларусь». На производство кино потратят 3,4 миллиона рублей, или около 1,4 миллиона долларов.

Фильм готовы профинансировать из бюджета, но не более 70%. Остальные 30% исполнитель должен потратить из собственных денег или привлечь их из других источников.

Минкульт хочет, чтобы его заказ выполнили с июня 2020 года по июнь 2021 года. Кино будет художественным, состоящим из восьми серий. Жанр исполнитель выберет сам: драма, мелодрама, боевик или приключенческий фильм. Каждая серия будет длиться 44 минуты. Язык ленты – беларуский или русский с английскими субтитрами.