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Государство снимет фильм за 3,4 миллиона рублей об успехах беларуской власти
Источник материала: KYKY>
На официальном сайте госзакупок
Фильм готовы профинансировать из бюджета, но не более 70%. Остальные 30% исполнитель должен потратить из собственных денег или привлечь их из других источников.
Минкульт хочет, чтобы его заказ выполнили с июня 2020 года по июнь 2021 года. Кино будет художественным, состоящим из восьми серий. Жанр исполнитель выберет сам: драма, мелодрама, боевик или приключенческий фильм. Каждая серия будет длиться 44 минуты. Язык ленты – беларуский или русский с английскими субтитрами.
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