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Забор плазмы крови вылечившихся от коронавируса планируют начать в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брестская областная станция переливания крови в ближайшее время планирует начать забор плазмы у переболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Определенное количество доноров уже есть, все они прошли проверку состояния здоровья. Помимо общих норм, к таким донорам предъявляются и другие требования. В частности, должно пройти не менее 15 дней с момента клинического выздоровления пациента и последнего отрицательного лабораторного анализа на инфекцию.
Иммунная плазма – это компонент крови, содержащий антитела против COVID-19. Предполагается, что они помогают блокировать вирус у тяжелобольных пациентов и те быстрее идут на поправку. Ценный компонент крови является дополнительным методом лечения. Донорами плазмы с антителами к COVID-19 уже стали более 30 человек.
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Новости Беларуси. Брестская областная станция переливания крови в ближайшее время планирует начать забор плазмы у переболевших COVID-19, сообщили в программе Новости...
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