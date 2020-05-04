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Обнаружена гигантская планета втрое больше Юпитера
Источник материала: Партизан
Астрономы обнаружили планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера.
Как пишет The Astronomical Journal, “космический богатырь” находится на расстоянии 1 243 световых лет от Земли в системе Kepler-88.
Один оборот планеты вокруг своей звезды составляет четыре земных года, ее орбита не круглая, а эллиптическая.
Следует отметить, что это уже четвертая планета, обнаруженная в системе Kepler-88.
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Астрономы обнаружили планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера.
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