Обнаружена гигантская планета втрое больше Юпитера













Как пишет The Astronomical Journal, “космический богатырь” находится на расстоянии 1 243 световых лет от Земли в системе Kepler-88.





Один оборот планеты вокруг своей звезды составляет четыре земных года, ее орбита не круглая, а эллиптическая.





Следует отметить, что это уже четвертая планета, обнаруженная в системе Kepler-88.