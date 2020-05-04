Визовые центры Польши частично возобновляют прием документов









С 11 мая смогут подать заявления на визу:





- люди, которые работают в Польше и имеют действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ;





- держатели карты поляка;





- водители международного транспорта.



