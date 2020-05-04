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Визовые центры Польши частично возобновляют прием документов

04.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визовые центры Польши частично возобновляют прием документов с 11 мая



С 11 мая смогут подать заявления на визу:

- люди, которые работают в Польше и имеют действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ;

- держатели карты поляка;

- водители международного транспорта.

Чтобы договориться о дате подачи заявления на визу в одном из визовых центров, надо связаться по электронной почте с визовым центром в Бресте, Гродно или Минске.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Визовые центры Польши частично возобновляют прием документов с 11 мая
 
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