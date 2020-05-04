Прогноз: ослабление доллара может остановиться

Все за два рабочих дня на прошедшей неделе курс доллара на БВФБ рухнул на 2% и составил 29 апреля 2,4143 рубля за доллар. Этому способствовала жесткая денежная политика, проводимая правительством РБ, которое не спешит оказывать финансовую помощь экономике.





Президент Беларуси подписал указ апреля № 143 «О поддержке экономики», но первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что из-за неопределенности с кризисом мировой экономики прямой раздачи бюджетных денег быть не может, а все принимаемые правительством меры, кроме прямой поддержки медицины и граждан, имеют косвенный характер.













То есть правительство в некоторых случаях сокращает налоговые и другие поступления, но значительно увеличивать расходы не собирается. Исключение — медицина, на поддержку которой потребуется дополнительных расходов на 800 млн. рублей, и это без учета доплаты медикам.





При этом правительство РБ активно ищет средства за рубежом, в частности, ведет переговоры с МВФ о предоставлении 900 млн. долларов, со Всемирным банком — 300 млн. долларов, с Европейским инвестиционным банком — тоже примерно 300 млн. долларов. Суммарно, сообщил Дмитрий Крутой, можно рассчитывать на привлечение от внешних кредиторов 2–2,5 млрд. долларов.





Вполне удачно завершилось размещение 5-летних государственных облигаций РБ, номинированных в российских рублях, на Московской бирже. Объем размещения составил 10 млрд. российских рублей, а ставка купона — 8,5% годовых.









Это немного, то есть данное размещение имеет скорее психологический эффект, чем финансовый. Но и такой эффект имеет большое значение.





Девальвационные ожидания населения и предприятий в РБ, скорее всего, уже сошли на нет, поэтому можно ожидать, что предложение валюты с их стороны на внутреннем валютном рынке РБ будет по-прежнему превышать спрос.





Ситуацию могут изменить события на рынке нефти и в России. Но там, похоже, курс доллара столкнулся с сильным уровнем поддержки в районе 73 рублей за доллар и 30 апреля снова превысил уровень 74 российских рублей за доллар.





А это означает, что и курс белорусского рубля будет укрепляться не так быстро, как ранее, хотя сама тенденция усиления рубля должна продолжиться.



