ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прогноз: ослабление доллара может остановиться

04.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль в конце апреля существенно укрепился по отношению к доллару, и этот процесс может продолжиться, но намного медленнее, в связи с ожидаемой стабилизацией курса российского рубля.

Все за два рабочих дня на прошедшей неделе курс доллара на БВФБ рухнул на 2% и составил 29 апреля 2,4143 рубля за доллар. Этому способствовала жесткая денежная политика, проводимая правительством РБ, которое не спешит оказывать финансовую помощь экономике.

Президент Беларуси подписал указ апреля № 143 «О поддержке экономики», но первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что из-за неопределенности с кризисом мировой экономики прямой раздачи бюджетных денег быть не может, а все принимаемые правительством меры, кроме прямой поддержки медицины и граждан, имеют косвенный характер.



То есть правительство в некоторых случаях сокращает налоговые и другие поступления, но значительно увеличивать расходы не собирается. Исключение — медицина, на поддержку которой потребуется дополнительных расходов на 800 млн. рублей, и это без учета доплаты медикам.

При этом правительство РБ активно ищет средства за рубежом, в частности, ведет переговоры с МВФ о предоставлении 900 млн. долларов, со Всемирным банком — 300 млн. долларов, с Европейским инвестиционным банком — тоже примерно 300 млн. долларов. Суммарно, сообщил Дмитрий Крутой, можно рассчитывать на привлечение от внешних кредиторов 2–2,5 млрд. долларов.

Вполне удачно завершилось размещение 5-летних государственных облигаций РБ, номинированных в российских рублях, на Московской бирже. Объем размещения составил 10 млрд. российских рублей, а ставка купона — 8,5% годовых.


Это немного, то есть данное размещение имеет скорее психологический эффект, чем финансовый. Но и такой эффект имеет большое значение.

Девальвационные ожидания населения и предприятий в РБ, скорее всего, уже сошли на нет, поэтому можно ожидать, что предложение валюты с их стороны на внутреннем валютном рынке РБ будет по-прежнему превышать спрос.

Ситуацию могут изменить события на рынке нефти и в России. Но там, похоже, курс доллара столкнулся с сильным уровнем поддержки в районе 73 рублей за доллар и 30 апреля снова превысил уровень 74 российских рублей за доллар. 

А это означает, что и курс белорусского рубля будет укрепляться не так быстро, как ранее, хотя сама тенденция усиления рубля должна продолжиться.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль в конце апреля существенно укрепился по отношению к доллару, и этот процесс может продолжиться, но намного медленнее, в связи с ожидаемой...
 
Новости дня
Новости разные
 
ИП: В суровом климате выживают простейшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика