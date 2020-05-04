В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера – ему помогли спасатели

Источник материала: ОНТ

В Калинковичах 3-летний мальчик застрял головой в разобранном системном блоке компьютера. Чтобы высвободить ребенка понадобилась помощь спасателей, о чем сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 3 мая, около 14:44. Мальчик 2017 года рождения засунул голову в разобранный системный блок домашнего ПК, но вот выбраться оттуда самостоятельно ему не удалось.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли ребенку высвободиться. Мальчик не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

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