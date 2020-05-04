|
В Калинковичах мальчик застрял головой в системном блоке компьютера – ему помогли спасатели
Источник материала: ОНТ
В Калинковичах 3-летний мальчик застрял головой в разобранном системном блоке компьютера. Чтобы высвободить ребенка понадобилась помощь спасателей, о чем
Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 3 мая, около 14:44. Мальчик 2017 года рождения засунул голову в разобранный системный блок домашнего ПК, но вот выбраться оттуда самостоятельно ему не удалось.
Прибывшие на место происшествия спасатели помогли ребенку высвободиться. Мальчик не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калинковичах 3-летний мальчик застрял головой в разобранном системном блоке компьютера. Чтобы высвободить ребенка понадобилась помощь спасателей, о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)