В Дрогичинском районе водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дерево

Источник материала: Виртуальный Брест

2 мая в Дрогичинском районе около 16 часов 28-летняя водитель "Ситроен" вблизи д. Кремно на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на обочину и совершила наезд на дерево.





В результате 48-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализирован в больницу.