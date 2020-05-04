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В Дрогичинском районе водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дерево

04.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

2 мая в Дрогичинском районе около 16 часов 28-летняя водитель "Ситроен" вблизи д. Кремно на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на обочину и совершила наезд на дерево.

В Дрогичинском районе водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дерево

В результате 48-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализирован в больницу.

 
 
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  2 мая в Дрогичинском районе около 16 часов 28-летняя водитель "Ситроен" вблизи д. Кремно на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на обочину и...
 
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