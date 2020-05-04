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«Настоящий гений!»: сообразительный пудель рассмешил сеть (ВИДЕО)

04.05.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Настоящий гений!»: сообразительный пудель рассмешил сеть (ВИДЕО)

Домашние животные нередко показывают, насколько они умны и сообразительны. Ставший героем видеоролика пудель в очередной раз доказал это, пишет ridus.ru.

На кадрах – сидящая в клетке собака. Пуделю стало жарко, и он решил проблему. Пес вышел из клетки, подошел к стоящему рядом вентилятору и повернул его в необходимом направлении. После этого собака вернулась на свое место и закрыла за собой дверцу.

Пользователи сети не остались равнодушными и прокомментировали действия пса: «Я просто в восторге от того, что он закрыл за собой дверь клетки!», «Ничего себе! Да он настоящий гений!», «А мой даже две команды отказывается повторять».

Видеоролик набрал свыше 3,5 млн просмотров в TikTok. 

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Домашние животные нередко показывают, насколько они умны и сообразительны. Ставший героем видеоролика пудель в очередной раз доказал это, пишет ridus.ru. На кадрах –...
 
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